Euractiv: визит Фицо в Москву 9 мая вызвал вопросы у лидеров ЕС

Словацкий премьер Роберт Фицо стал единственным главой правительства страны Евросоюза, который принял участие в мероприятиях по случаю Дня Победы в Москве. Визит вызвал неодобрение со стороны ряда лидеров ЕС. Фицо заявил, что не намерен менять свои планы, несмотря на логистические сложности, связанные с отказом стран Балтии предоставить право пролета, сообщил Euractiv.

В Брюсселе и Братиславе обратили внимание на то, что поездка происходила на фоне обсуждения вопроса о возможной приостановке финансирования ЕС для Словакии из-за ситуации с верховенством права. Визит также получил неоднозначную оценку внутри правящей коалиции страны.

Аналитики отмечают, что после ухода Виктора Орбана с поста премьера Венгрии Фицо мог бы занять схожую позицию в Евросоюзе, однако, по мнению экспертов, Словакия обладает меньшим политическим весом.

9 мая Фицо сообщил президенту России Владимиру Путину о готовности президента Украины Владимира Зеленского к переговорам «в любом формате». По словам словацкого премьера, президент РФ дал понять, что Зеленский сам должен связаться с ним по телефону.

