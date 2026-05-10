Euractiv: визит Фицо в Москву 9 мая вызвал вопросы у лидеров ЕС

Словацкий премьер Роберт Фицо стал единственным главой правительства страны Евросоюза, который принял участие в мероприятиях по случаю Дня Победы в Москве. Визит вызвал неодобрение со стороны ряда лидеров ЕС. Фицо заявил, что не намерен менять свои планы, несмотря на логистические сложности, связанные с отказом стран Балтии предоставить право пролета, сообщил Euractiv.