Политика

Фицо созвал срочные переговоры с Transpetrol по итогам визита в Москву

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо созвал совещание с представителями энергетической компании Transpetrol по результатам переговоров в Москве. Об этом пишет Dennik.

«Ввиду итогов переговоров в Москве я должен срочно созвать совещание с представителями энергетической компании Transpetrol», – сказал Фицо.

По его словам, он «должен срочно передать информацию этой компании, потому что предпринимает определенные шаги, которые могут быть для Словакии полезными».

Фицо стал единственным премьером из стран Евросоюза (ЕС), кто приехал на День Победы в Москву. Его визит вызвал неодобрение у ряда лидеров ЕС. 9 мая Фицо сообщил Путину о готовности президента Украины Владимира Зеленского к переговорам «в любом формате». Путин не исключает разговора с украинским коллегой, но ждет звонка от него самого.

