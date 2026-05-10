Фицо созвал срочные переговоры с Transpetrol по итогам визита в Москву

Фицо стал единственным премьером из стран Евросоюза (ЕС), кто приехал на День Победы в Москву. Его визит вызвал неодобрение у ряда лидеров ЕС. 9 мая Фицо сообщил Путину о готовности президента Украины Владимира Зеленского к переговорам «в любом формате». Путин не исключает разговора с украинским коллегой, но ждет звонка от него самого.