Нарышкин рассказал о вариантах украинского урегулирования

Россия располагает основаниями и возможностями для завершения конфликта на Украине военно-техническим путем, если не удастся добиться урегулирования дипломатическим способом. Об этом журналистам заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

По его словам, Москва продолжает выступать с предложениями о мирном завершении конфликта. В качестве одной из последних инициатив он назвал предложение киевским властям полностью освободить территорию Донецкой и Луганской народных республик.

Нарышкин подчеркнул, что Россия сохраняет настрой на дипломатическое урегулирование, однако рассматривает и другие сценарии. Он отметил, что с начала 2026 г. российская армия освободила уже около 90 больших и малых населенных пунктов и движение продолжается в направлении на запад.

13 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что для мирных переговоров по Украине ВСУ должны уйти из Донбасса и покинуть территорию российских регионов. Он подчеркнул, что после этого наступит прекращение огня и стороны смогут заняться переговорами, которые неизбежно окажутся сложными.

В конце апреля Россия предложила перемирие на День Победы, а позже стороны согласовали прекращение огня на 9–11 мая. 9 мая Путин заявил, что конфликт на Украине близится к завершению.

