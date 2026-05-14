Политика /

Вэнс сравнил себя с героем «Один дома» из-за визита Трампа в Пекин

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что во время визита президента Дональда Трампа в Китай чувствует себя как герой фильма «Один дома» Кевин Маккалистер.

«Я захожу в Белый дом – и там никого, мертвая тишина. И мне требуется время, чтобы осознать, что происходит», – сказал Вэнс журналистам.

Большая часть команды Трампа сейчас находится в Пекине вместе с президентом США. В состав делегации вошли госсекретарь Марко Рубио, глава Пентагона Пит Хегсет, министр финансов Скотт Бессент, а также руководители крупнейших американских технологических компаний.

Трамп прибыл в Китай 13 мая. Его визит продлится до 15 мая. 14 мая президент США провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. По данным СМИ, стороны обсуждали торговое перемирие, конфликт вокруг Ирана и поставки американского оружия Тайваню. Встреча продолжалась более двух часов.

По данным The Guardian, Си напомнил о 250-летии независимости США, которое будет отмечаться в 2026 г. По его словам, стабильные отношения между Вашингтоном и Пекином необходимы для глобальной стабильности. Председатель КНР также заявил, что общие интересы Китая и США перевешивают существующие разногласия, а успех обеих стран создает возможности для каждой из сторон.

Трамп в ответ выразил уверенность, что отношения между странами «станут лучше, чем когда-либо». Президент США также назвал Си «великим лидером». «Иногда людям не нравится, что я это говорю, но я все равно это говорю, потому что это правда», – сказал Трамп.

Си, в свою очередь, отметил, что мир находится в условиях нестабильности и неопределенности. По его словам, перед Китаем и США стоит вопрос, смогут ли они совместно противостоять глобальным вызовам и обеспечить большую стабильность в мире.

