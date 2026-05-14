Главная / Политика /

Песков рассказал о кадровом резерве на должности

Ведомости

Кадровый резерв президента не ограничивается участниками спецоперации. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя назначение врио губернатора Белгородской области участника президентской программы «Время героев».

«Работают социальные лифты, работают программы подготовки кадров. Особенно, конечно, эта программа по работе, по совершенствованию навыков участников СВО, наших героев. Но, разумеется, все назначения не могут ограничиваться только ими», – сказал он.

13 мая в отставку подали губернаторы двух приграничных с Украиной регионов – Вячеслав Гладков в Белгородской области и Александр Богомаз в Брянской. В Кремле сообщили, что им будут предложены новые должности. 14 мая ЦИК РФ передал Богомазу мандат бывшего депутата от «Единой России» Айрата Фаррахова, он зарегистрирован депутатом Госдумы.

На должность врио главы Белгородской области назначили заместителя губернатора Иркутской области Александра Шуваева, который участвовал в боевых действий на Украине. На пост врио губернатора Брянской области назначили Егора Ковальчука, который с 2024 г. возглавлял правительство ЛНР.

