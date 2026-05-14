ЦИК передал Богомазу мандат экс-депутата от «Единой России»Постановление было принято единогласно
Центризбирком (ЦИК) РФ передал мандат бывшего депутата от «Единой России» Айрата Фаррахова бывшему главе Брянской области Александру Богомазу. Это следует из постановления комиссии.
Фаррахов до этого досрочно сложил депутатские полномочия в связи с переходом на другую работу. Богомаз зарегистрирован депутатом Госдумы.
13 мая Владимир Путин принял отставку Богомаза с поста главы региона по собственному желанию, врио назначен Егор Ковальчук. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что Богомазу обязательно предложат новую должность. Об уходе губернатора «Ведомости» писали еще 6 апреля со ссылкой на источники.
Богомаз уже был депутатом Госдумы в 2012–2014 гг., но сложил полномочия, когда его назначили врио губернатора Брянской области. В сентябре 2015 г. он победил на выборах с 79,96% голосов. Всего Богомаз избирался на пост главы региона трижды, последний раз – в сентябре 2025 г.