ЦИК передал Богомазу мандат экс-депутата от «Единой России»

Богомаз уже был депутатом Госдумы в 2012–2014 гг., но сложил полномочия, когда его назначили врио губернатора Брянской области. В сентябре 2015 г. он победил на выборах с 79,96% голосов. Всего Богомаз избирался на пост главы региона трижды, последний раз – в сентябре 2025 г.