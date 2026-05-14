Песков заявил, что Гладкову и Богомазу предложат новые должности
Новые должности будут обязательно предложены бывшим губернаторам Белгородской и Брянской областей Вячеславу Гладкову и Александру Богомазу. Об этом «Интерфаксу» заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Отвечая на вопрос о новых местах работы бывших глав регионов, представитель Кремля ответил положительно.
14 мая Гладков опубликовал видеообращение по случаю отставки, в котором поблагодарил президента, жителей Белгородской области и критиков.
13 мая Гладков был отправлен в отставку. Он подал заявление о досрочном прекращении полномочий. Указом президента Владимира Путина врио главы региона назначен бывший замглавы Иркутской области Александр Шуваев.
В Кремле в этот же день также сообщили, что Богомаз подал в отставку по собственному желанию. Пост врио главы региона занял экс-председатель правительства ЛНР Егор Ковальчук.