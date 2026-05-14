Политика /

Гладков обратился к белгородцам после отставки

Ведомости

Бывший губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем обращению по случаю отставки поблагодарил президента, жителей и критиков. Видеоролик опубликован в Telegram-канале Гладкова.

В своем обращении первым он поблагодарил президента РФ Владимира Путина за «постоянное внимание, помощь и поддержку, за те решения, которые позволяли и позволяют развивать Белгородскую область».

Гладков поблагодарил жителей Белгородской области. «Спасибо тем, кто стоял с нами в одном строю, – именно ваша поддержка позволяла нам получить дополнительную энергию и силы, решать огромное количество возникающих проблем», – сказал он.

Также он сказал спасибо критикам, поскольку их замечания позволяли «еще раз проанализировать наши действия» и исправить ошибки. В конце Гладков пожелал победы, поскольку Белгородская область заслужила ее «как никто другой».

Гладков ушел в отставку накануне. Белгородскую область Гладков возглавил в 2020 г. После начала спецоперации область постоянно обстреливается со стороны ВСУ. Источники «Ведомостей» говорили, что Гладков может стать послом России в Абхазии либо перейти на работу в федеральное правительство, заняв должность замминистра.

Врио губернатора Белгородской области назначили заместителя губернатора Иркутской области Александра Шуваева. Он является кадровым военным, участником боевых действий на Северном Кавказе, в российско-грузинском конфликте 2008 г., операции в Сирии и боевых действий на Украине.

