Минобороны заявило о массированном ударе по объектам на Украине
В ответ на атаки Украины по гражданским объектам в России ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности. Об этом сообщили в Минобороны.
По данным ведомства, в ходе операции применялись средства наземного, воздушного и морского базирования, включая гиперзвуковые аэробаллистические ракеты «Кинжал», а также ударные беспилотники. Целями стали предприятия ОПК Украины, военные аэродромы, а также объекты топливной и транспортной инфраструктуры, которые использовались в интересах украинской армии.
Ранее военное ведомство сообщило, что российская армия установила контроль над Николаевкой в ДНР. Населенный пункт был взят подразделениями «Южной» группировки войск.
По данным Минобороны, за ночь 14 мая над российскими регионами сбили 36 украинских дронов. Беспилотники перехватили над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Новгородской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, Московским регионом и Крымом.