Политика

Над Россией за ночь сбили 36 украинских беспилотников

Над российскими регионами с вечера 13 мая сбили 36 украинских дронов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Беспилотники перехватили над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Новгородской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, Московским регионом и Крымом.

Росавиация ночью ограничивала работу аэропортов Чебоксар и Казани. Сейчас ограничения сняты.

Ночью накануне силы ПВО сбили 286 украинских дронов в Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской, Тамбовской, Ярославской областях и др.

