Над Россией за ночь сбили 36 украинских беспилотников
Над российскими регионами с вечера 13 мая сбили 36 украинских дронов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Беспилотники перехватили над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Новгородской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, Московским регионом и Крымом.
Росавиация ночью ограничивала работу аэропортов Чебоксар и Казани. Сейчас ограничения сняты.
Ночью накануне силы ПВО сбили 286 украинских дронов в Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской, Тамбовской, Ярославской областях и др.