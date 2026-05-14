YDEX4 057-1,98%CNY Бирж.10,768-0,44%IMOEX2 658,84-1,33%RTSI1 145,21-1,06%RGBI119,36-0,07%RGBITR781,86-0,03%
Yle: в Финляндии рядом с границей России нашли крупное месторождение золота

Компания Endomines открыла крупное месторождение золота в Финляндии. Рудное тело простирается на 7 км. Оно находится на востоке страны, недалеко от границы с Россией, сообщила телерадиокомпания Yle.

Золотоносная зона расположена в районе населенного пункта Иломантси в скальном массиве Укколанваара. В 2025 г. ученые получили результаты исследований и уже осенью начали пробные бурения. Находки стали результатом долгой работы.

Технический директор Endomines Finland Яни Раутио отметила, что месторождение не только перспективное, но и уникальное для Финляндии, так как здесь золото встречается вместе с железом. Компания рассматривает этот район как главный объект для геологоразведочных работ и планирует начать добычу на участке в 2030 г.

6 января руководитель Роснедр Олег Казанов сообщил, что Россия воспроизводит запасы драгоценных металлов темпами, опережающими добычу. По его словам, прирост запасов золота составил 542 т, в то время как добыча в 2024 г. – 477,6 т. По серебру показатель еще выше: запасы прирастили на 4400 т при добыче в 2400 т.

