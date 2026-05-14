Yle: в Финляндии рядом с границей России нашли крупное месторождение золота

6 января руководитель Роснедр Олег Казанов сообщил, что Россия воспроизводит запасы драгоценных металлов темпами, опережающими добычу. По его словам, прирост запасов золота составил 542 т, в то время как добыча в 2024 г. – 477,6 т. По серебру показатель еще выше: запасы прирастили на 4400 т при добыче в 2400 т.