Yle: в Финляндии рядом с границей России нашли крупное месторождение золота
Компания Endomines открыла крупное месторождение золота в Финляндии. Рудное тело простирается на 7 км. Оно находится на востоке страны, недалеко от границы с Россией, сообщила телерадиокомпания Yle.
Золотоносная зона расположена в районе населенного пункта Иломантси в скальном массиве Укколанваара. В 2025 г. ученые получили результаты исследований и уже осенью начали пробные бурения. Находки стали результатом долгой работы.
Технический директор Endomines Finland Яни Раутио отметила, что месторождение не только перспективное, но и уникальное для Финляндии, так как здесь золото встречается вместе с железом. Компания рассматривает этот район как главный объект для геологоразведочных работ и планирует начать добычу на участке в 2030 г.
6 января руководитель Роснедр Олег Казанов сообщил, что Россия воспроизводит запасы драгоценных металлов темпами, опережающими добычу. По его словам, прирост запасов золота составил 542 т, в то время как добыча в 2024 г. – 477,6 т. По серебру показатель еще выше: запасы прирастили на 4400 т при добыче в 2400 т.