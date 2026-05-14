Израиль сообщил о пусках снарядов со стороны «Хезболлы»
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что зафиксировала пуски снарядов со стороны ливанского движения «Хезболла». Об этом армия сообщила в Telegram-канале.
Некоторые снаряды были перехвачены, часть упала на открытой местности. В ЦАХАЛ заявили, что обстрел является вопиющим нарушением режима прекращения огня.
14 мая в Вашингтоне проходит третий раунд переговоров представителей Израиля и Ливана. Портал Ynet со ссылкой на израильский источник сообщал, что встреча проходит в здании Госдепартамента. По данным источника, переговоры продолжатся 15 мая.
13 мая Euractiv со ссылкой на источники в Евросоюзе сообщил, что ЕС обсуждает запуск новой миротворческой миссии после завершения мандата Временных сил ООН в Ливане (UNIFIL) в декабре. Варианты касаются программ подготовки и поддержки вооруженных сил самого Ливана.