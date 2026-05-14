Израиль сообщил о пусках снарядов со стороны «Хезболлы»

13 мая Euractiv со ссылкой на источники в Евросоюзе сообщил, что ЕС обсуждает запуск новой миротворческой миссии после завершения мандата Временных сил ООН в Ливане (UNIFIL) в декабре. Варианты касаются программ подготовки и поддержки вооруженных сил самого Ливана.