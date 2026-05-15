Минобороны рассказало об ударах в ответ на террористические атаки Украины
Вооруженные силы (ВС) России с 12 по 15 мая нанесли массированный и два групповых удара высокоточным оружием большой дальности в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории РФ. Об этом сообщило Минобороны РФ в Мах.
Российская армия в том числе атаковала аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» и ударными беспилотниками. В результате поражены предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) Украины, объекты топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, которые используются украинской армией.
Удары пришлись также на военные аэродромы, места сборки, хранения и запуска беспилотников, склады припасов и горючего и на пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.
Российские военные с 18 по 24 апреля нанесли шесть групповых ударов по объектам ОПК Украины и инфраструктуре ВСУ. По данным ведомства, удары наносились высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, а также ударными беспилотниками.