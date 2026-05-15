Шуваев назвал главным приоритетом на посту безопасность белгородцев
Временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Александр Шуваев заявил, что главной задачей для него станет обеспечение безопасности жителей региона. Об этом он сказал 15 мая на церемонии представления в Доме правительства области.
Заместитель полпреда президента в ЦФО Алексей Еремин назвал нового руководителя опытным управленцем и отметил его участие в кадровой программе «Время героев», инициированной президентом Владимиром Путиным. Еремин также поблагодарил бывшего губернатора Вячеслава Гладкова за многолетнюю работу в крайне непростых условиях приграничного региона.
Шуваев, выступая перед собравшимися, заявил, что с большой ответственностью относится к своему назначению. Он также поблагодарил главу РФ за доверие и возможность работать «на благо родной Белгородской области».
По словам врио губернатора, несмотря на сложную оперативную обстановку, власти региона должны продолжать реализацию социальных и экономических проектов.
«В Белгородской области живут люди с железным характером, которые ежедневно проявляют мужество, героизм и самоотверженность. Самая главная задача для меня – это обеспечение безопасности жителей региона, развитие экономического и социального сектора региона», – сказал он.
Гладков, в свою очередь, заявил, что очень непросто всегда на любой новой должности, но выразил уверенность, что у его преемника получится все, что запланировано. «Особенно в части безопасности – в этой части Александр Михайлович максимально профессиональный человек, один из лучших в стране, а это для нас сегодня очень важно», – отметил бывший глава региона.
13 мая стало известно об отставке Гладкова с поста губернатора Белгородской области. Временно исполняющим обязанности главы региона был назначен бывший заместитель губернатора Иркутской области генерал-майор Шуваев. Новый руководитель родом из Нового Оскола Белгородской области. Он является кадровым военным и Героем России, награжден за участие в спецоперации на Украине и других вооруженных конфликтах.