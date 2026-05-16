Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,616-0,89%USBN0,131+3,9%UTAR10,75+0,37%IMOEX2 668,6+1,32%RTSI1 161,95+2,41%RGBI119,32-0,08%RGBITR782,53+0,02%
Главная / Политика /

Дуров: жители ОАЭ при нулевом налоге получают лучшую ПВО

Сейчас Дубай «снова переполнен толпами», добавил он
Ведомости

Основатель Telegram Павел Дуров похвалил систему противовоздушной обороны (ПВО) ОАЭ, заявив, что она «показала себя отлично под огнем». Об этом он написал в своем мессенджере.

«Система ПВО ОАЭ показала себя отлично под огнем. За 0% налога мы получаем лучшую защиту, чем европейцы, платящие 50%», – написал Дуров.

Он также пошутил, что Дубай «снова переполнен трафиком и толпами», и добавил, что уже «скучает по иранским фейерверкам».

12 мая ОАЭ атаковали Иран в момент установления перемирия, сообщала The Wall Street Journal. Издание отмечает, что в числе ударов, которые Абу-Даби публично не признал, была атака на нефтеперерабатывающий завод на иранском острове Лаван в Персидском заливе в начале апреля.

Вечером 4 мая власти ОАЭ заявили, что нефтезавод в эмирате Эль-Фуджейра подвергся атаке, произошел крупный пожар. Позже сообщалось о пожаре в порту Фуджейры.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её