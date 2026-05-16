Дуров: жители ОАЭ при нулевом налоге получают лучшую ПВО

Основатель Telegram Павел Дуров похвалил систему противовоздушной обороны (ПВО) ОАЭ, заявив, что она «показала себя отлично под огнем». Об этом он написал в своем мессенджере.
«Система ПВО ОАЭ показала себя отлично под огнем. За 0% налога мы получаем лучшую защиту, чем европейцы, платящие 50%», – написал Дуров.
Он также пошутил, что Дубай «снова переполнен трафиком и толпами», и добавил, что уже «скучает по иранским фейерверкам».
12 мая ОАЭ атаковали Иран в момент установления перемирия, сообщала The Wall Street Journal. Издание отмечает, что в числе ударов, которые Абу-Даби публично не признал, была атака на нефтеперерабатывающий завод на иранском острове Лаван в Персидском заливе в начале апреля.
Вечером 4 мая власти ОАЭ заявили, что нефтезавод в эмирате Эль-Фуджейра подвергся атаке, произошел крупный пожар. Позже сообщалось о пожаре в порту Фуджейры.