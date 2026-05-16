Песков: речь Путина на параде в День Победы была блестящей
Речь президента России Владимира Путина, которую он произнес на параде в День Победы на Красной площади, получилась выдающейся. Об этом заявил пресс‑секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью «Вестям».
«С самого начала мы говорили, что отдадим дань памяти этому великому празднику – Дню Победы, как мы всегда это делаем, и это сделает глава нашего государства», – подчеркнул представитель Кремля. В итоге речь Путина была «блестящей».
Песков отметил, что на параде Победы в Москве рядом с Путиным находились ветераны как Великой Отечественной войны, так и спецоперации на Украине. По словам пресс-секретаря, это символизирует «единство ветеранов из разных поколений» и является поводом для гордости.
Выступление президента продолжалось около восьми с половиной минут. «Победа всегда была и всегда будет за нами. Слава народу-победителю, слава ветеранам, слава Вооруженным силам России», – сказал политик. Он добавил также, что великий подвиг поколения победителей вдохновляет бойцов спецоперации.
В параде в честь 81-летия Победы приняли участие только пешие колонны, в том числе более 1000 бойцов спецоперации и расчет военнослужащих из КНДР. Впервые по Красной площади прошли представители войск беспилотных систем. На торжества в российскую столицу приехали лидеры восьми стран и три представителя Республики Сербской Боснии и Герцеговины.