Захарова: Украина совершила массовый теракт под звуки «Евровидения»
Киев совершил «очередной массовый теракт» на деньги ЕС и под звуки песен «Евровидения». Об этом заявил официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя ночную атаку дронов на Московский регион.
«Под звуки песен «Евровидения» киевский режим на деньги еэсовцев совершил очередной массовый теракт. Объекты нападения были исключительно мирные – люди, многоквартирные и частные дома», – сказала она (цитата по ТАСС).
Ночью 17 мая столичный регион подвергся масштабной атаке украинских беспилотников. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что при попадании беспилотников, по предварительным данным, ранено 12 человек – пострадала смена строителей возле проходной Московского НПЗ, технология завода не была нарушена. Также повреждено три дома. Утром Собянин заявил о 131-м сбитом на подлете к столице дроне.
Жертвами ночной атаки БПЛА в Подмосковье стали три человека, сообщил губернатор Андрей Воробьев. В Химках погибла женщина, в Мытищах обломки дрона убили двоих мужчин. В подмосковной Лобне при ночной атаке дронов ВСУ пострадала женщина. Также четыре частных дома и три автомобиля получили повреждения в Сергиевом Посаде.