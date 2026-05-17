Захарова: Украина совершила массовый теракт под звуки «Евровидения»

Ночью 17 мая столичный регион подвергся масштабной атаке украинских беспилотников. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что при попадании беспилотников, по предварительным данным, ранено 12 человек – пострадала смена строителей возле проходной Московского НПЗ, технология завода не была нарушена. Также повреждено три дома. Утром Собянин заявил о 131-м сбитом на подлете к столице дроне.