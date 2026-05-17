«Мегу» в Химках временно закрыли «по техническим причинам»
Торговый центр «Мега Химки» в Подмосковье закрыт 17 мая, сообщили в Telegram-канале ТРЦ. Объявление об этом появилось после масштабной ночной атаки дронов на столичный регион.
«По техническим причинам ТРЦ «Мега Химки» временно закрыт. Пожалуйста, следите за обновлениями о возобновлении работы в наших официальных каналах», – говорится в сообщении.
Ночью 17 мая Химки подверглись атаке украинских беспилотников. В микрорайоне Старбеево в результате падения БПЛА на частный дом погибла женщина, пострадал один человек, сообщала глава городского округа Химки Инна Федотова.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что над подлете к столице сбили порядка 130 дронов. Также два человека погибли в подмосковных Мытищах, в Москве пострадали 12 человек после удара по Московскому НПЗ.