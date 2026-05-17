Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,611-0,94%USBN0,131+3,9%UTAR10,75+0,37%IMOEX2 668,22+1,31%RTSI1 161,78+2,39%RGBI119,32-0,08%RGBITR782,54+0,02%
Главная / Политика /

Песков: любой водитель может случайно увидеть Путина за рулем на дороге

Ведомости

Обычный человек в Москве теоретически может увидеть президента России Владимира Путина за рулем автомобиля в соседней полосе движения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину.

«Чисто теоретически – да», – ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос журналиста.

11 мая Путин встретился в Кремле со своей школьной учительницей Верой Гуревич. Как сообщила пресс-служба Кремля, глава государства сам привез педагога, будучи за рулем автомобиля. Путин приехал к гостинице, где остановилась учительница, за рулем внедорожника Aurus Komendant. Затем в Кремле у них состоялся ужин.

Гуревич провела несколько дней в столице. Президент пригласил бывшего классного руководителя на парад Победы на Красной площади, а также организовал для нее специальную культурную программу.

Вера Гуревич была классным руководителем Владимира Путина в ленинградской школе № 193.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её