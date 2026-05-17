Песков: любой водитель может случайно увидеть Путина за рулем на дороге
Обычный человек в Москве теоретически может увидеть президента России Владимира Путина за рулем автомобиля в соседней полосе движения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину.
«Чисто теоретически – да», – ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос журналиста.
11 мая Путин встретился в Кремле со своей школьной учительницей Верой Гуревич. Как сообщила пресс-служба Кремля, глава государства сам привез педагога, будучи за рулем автомобиля. Путин приехал к гостинице, где остановилась учительница, за рулем внедорожника Aurus Komendant. Затем в Кремле у них состоялся ужин.
Гуревич провела несколько дней в столице. Президент пригласил бывшего классного руководителя на парад Победы на Красной площади, а также организовал для нее специальную культурную программу.
Вера Гуревич была классным руководителем Владимира Путина в ленинградской школе № 193.