Песков: любой водитель может случайно увидеть Путина за рулем на дороге

11 мая Путин встретился в Кремле со своей школьной учительницей Верой Гуревич. Как сообщила пресс-служба Кремля, глава государства сам привез педагога, будучи за рулем автомобиля. Путин приехал к гостинице, где остановилась учительница, за рулем внедорожника Aurus Komendant. Затем в Кремле у них состоялся ужин.