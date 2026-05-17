Силы ПВО за сутки сбили 1054 украинских БПЛА и две ракеты большой дальности
Российские силы ПВО за сутки сбили 1054 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, а также восемь управляемых авиационных бомб. Об этом сообщает Минобороны.
Кроме того, были нейтрализованы реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США, крылатая ракета большой дальности «Фламинго» и управляемая ракета большой дальности «Нептун-МД».
Силы Черноморского флота уничтожили шесть безэкипажных катеров ВСУ.
17 мая с 9:00 до 14:00 мск над российскими регионами сбили 42 украинских БПЛА. Дроны уничтожены над Смоленской областью, Краснодарским краем, Крымом, Азовским и Черным морями.
Ночью Россию атаковали 556 дронов, еще 30 сбили утром. Московский регион подвергся массированной атаке: к 7:22 мск был уничтожен 131 БПЛА, три человека погибли в Подмосковье, 12 пострадали в Москве. В Белгородской области в результате атаки дрона погиб мужчина.