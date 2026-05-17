Силы ПВО за сутки сбили 1054 украинских БПЛА и две ракеты большой дальности

Ночью Россию атаковали 556 дронов, еще 30 сбили утром. Московский регион подвергся массированной атаке: к 7:22 мск был уничтожен 131 БПЛА, три человека погибли в Подмосковье, 12 пострадали в Москве. В Белгородской области в результате атаки дрона погиб мужчина.