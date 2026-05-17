Силы ПВО за семь часов уничтожили 36 украинских дронов над регионами России
В период с 14:00 до 21:00 мск средствами противовоздушной обороны перехвачены и уничтожены 36 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа. Об этом сообщило Минобороны России в Max.
Беспилотники сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Новгородской, Ростовской, Смоленской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над Азовским морем.
17 мая вооруженные силы Украины совершили артиллерийский обстрел территории Запорожской АЭС, удар пришелся по транспортному цеху, в результате чего повреждения получили кровля здания и несколько автобусов. Из персонала никто не пострадал.
До этого в Минобороны сообщили, что российские силы ПВО за сутки сбили 1054 украинских БПЛА самолетного типа, а также восемь управляемых авиационных бомб.
Три человека погибли, а еще 12 получили ранения в результате массированной атаки беспилотников на Московский регион в ночь на 17 мая.