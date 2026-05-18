«Единая Россия» предложила наделить статусом ветеранов сотрудников МЧС
«Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект, который распространяет статус ветерана и инвалида боевых действий на сотрудников МЧС, участвующих в разминировании в зоне спецоперации. Документ призван повысить их социальную защиту.
«Принятие законопроекта станет еще одним шагом в восстановлении справедливости и признании заслуг тех, кто ежедневно рискует своей жизнью», – заявил секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев (цитата по сайту партии). Он отметил, что новый статус обеспечит сотрудникам МЧС «равный доступ к льготам, медицинскому обслуживанию и денежным выплатам».
Изменения предлагается внести в закон «О ветеранах». Статус смогут получить спасатели, которые в ходе СВО занимаются поиском, обезвреживанием и уничтожением взрывоопасных предметов на территориях «исторических регионов». В МЧС пообещали и дальше уделять пристальное внимание расширению мер поддержки своих сотрудников, особенно пиротехников.
Партия уже неоднократно инициировала расширение перечня получателей статуса ветерана боевых действий: с 2025 г. его получили священнослужители, работавшие в зоне СВО не менее четырех месяцев.
Правительственная комиссия в марте 2026 г. одобрила законопроект, упрощающий получение инвалидами – ветеранами спецоперации ряда соцуслуг в натуральной форме.