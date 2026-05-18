Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
SOFL64,04-1,02%CNY Бирж.10,611-0,93%IMOEX2 668,22+1,31%RTSI1 161,78+2,39%RGBI119,33-0,07%RGBITR782,57+0,02%
Главная / Политика /

«Единая Россия» предложила наделить статусом ветеранов сотрудников МЧС

Ведомости

«Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект, который распространяет статус ветерана и инвалида боевых действий на сотрудников МЧС, участвующих в разминировании в зоне спецоперации. Документ призван повысить их социальную защиту.

«Принятие законопроекта станет еще одним шагом в восстановлении справедливости и признании заслуг тех, кто ежедневно рискует своей жизнью», – заявил секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев (цитата по сайту партии). Он отметил, что новый статус обеспечит сотрудникам МЧС «равный доступ к льготам, медицинскому обслуживанию и денежным выплатам».

Изменения предлагается внести в закон «О ветеранах». Статус смогут получить спасатели, которые в ходе СВО занимаются поиском, обезвреживанием и уничтожением взрывоопасных предметов на территориях «исторических регионов». В МЧС пообещали и дальше уделять пристальное внимание расширению мер поддержки своих сотрудников, особенно пиротехников.

Партия уже неоднократно инициировала расширение перечня получателей статуса ветерана боевых действий: с 2025 г. его получили священнослужители, работавшие в зоне СВО не менее четырех месяцев.

Правительственная комиссия в марте 2026 г. одобрила законопроект, упрощающий получение инвалидами – ветеранами спецоперации ряда соцуслуг в натуральной форме.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь