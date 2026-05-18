В Армении возбудили уголовное дело из-за видео с угрозами Пашиняну
Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело из-за видео с угрозами в адрес премьер-министра страны Никола Пашиняна, сообщила пресс-секретарь ведомства Кима Авдалян в соцсети Facebook
По ее словам, на видео неизвестные руководствовались мотивами ненависти и нетерпимости. Они угрожали Пашиняну убийством в связи с его государственной и политической деятельностью, написала она. Авдалян также отметил, что незнакомцы перехватили некие данные, которые не предназначены для общего пользования.
СК инициировал уголовное производство по фактам подготовки группой лиц убийства, совершения компьютерного саботажа и незаконного оборота огнестрельного оружия и боеприпасов.
Ранее в сети появилось видео, на котором несколько вооруженных мужчин в масках на фоне флагов Армении и непризнанной Нагорно-Карабахской Республики оскорбляют Пашиняна и угрожают ему. Армянские СМИ утверждают, что они говорят на карабахском диалекте.
18 мая Пашинян во время предвыборной встречи с жителями вступил в эмоциональную перепалку с женщиной, обвинившей его в разрушении армянской государственности. Премьер-министр сказал тогда, что все маски с людей, говорящих «с карабахским акцентом» и распространяющих в сети различные ролики, будут сорваны и эти маски «засунут в соответствующее место».