В Армении возбудили уголовное дело из-за видео с угрозами Пашиняну

18 мая Пашинян во время предвыборной встречи с жителями вступил в эмоциональную перепалку с женщиной, обвинившей его в разрушении армянской государственности. Премьер-министр сказал тогда, что все маски с людей, говорящих «с карабахским акцентом» и распространяющих в сети различные ролики, будут сорваны и эти маски «засунут в соответствующее место».