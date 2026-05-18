RTSI1 161,78+2,39%RGBI119,34-0,06%CNY Бирж.00%IMOEX2 668,22+1,31%RGBITR782,66+0,03%
Политика

В исламском центре американского Сан-Диего нейтрализовали стрелка

Стрельба произошла в исламском центре Сан-Диего в американском штате Калифорния, сообщает NBC News.

Полиция Сан-Диего сообщила, что получила многочисленные сообщения о стрелке в мечети в районе Клэрмонт. На место были направлены значительные силы правоохранителей, а несколько расположенных поблизости школ временно закрыли.

Полиция заявила, что угроза «нейтрализована», но подробности о подозреваемом или подозреваемых пока не раскрываются. Предварительно, двое человек погибли.

Мэр Тодд Глория подтвердил, что экстренные службы работают на месте происшествия. После инцидента полиция Нью-Йорк объявила об усилении патрулирования у мечетей «из соображений предосторожности».

5 мая секретная служба США сообщила, что недалеко от Белого дома в Вашингтоне произошла стрельба с участием полицейских. Инцидент произошел на пересечении 15-й улицы и Индепенденс-авеню. Пострадавший получил огнестрельное ранение от сотрудников правоохранительных органов.

