В исламском центре американского Сан-Диего нейтрализовали стрелка
Стрельба произошла в исламском центре Сан-Диего в американском штате Калифорния, сообщает NBC News.
Полиция Сан-Диего сообщила, что получила многочисленные сообщения о стрелке в мечети в районе Клэрмонт. На место были направлены значительные силы правоохранителей, а несколько расположенных поблизости школ временно закрыли.
Полиция заявила, что угроза «нейтрализована», но подробности о подозреваемом или подозреваемых пока не раскрываются. Предварительно, двое человек погибли.
Мэр Тодд Глория подтвердил, что экстренные службы работают на месте происшествия. После инцидента полиция Нью-Йорк объявила об усилении патрулирования у мечетей «из соображений предосторожности».
