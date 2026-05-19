Бессента не пустили на мероприятие в Китае из-за отсутствия бейджа

В сети распространяются кадры, на которых Бессента остановили у Большого зала народных собраний в Пекине перед государственным банкетом, который состоялся 14 мая в честь президента США Дональда Трампа. По данным издания, охранники, «похоже, указывают на то, что на костюме Бессента нет значка, который, вероятно, служил пропуском или разрешением на вход». После короткого разговора помощники вручили Бессенту какой-то предмет и его пропустили в здание.