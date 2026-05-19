Бессента не пустили на мероприятие в Китае из-за отсутствия бейджа
Во время визита делегации США в Китай сотрудники службы безопасности не пустили министра финансов США Скотта Бессента на мероприятие из-за отсутствия бейджа. Об этом пишет Daily Beast.
В сети распространяются кадры, на которых Бессента остановили у Большого зала народных собраний в Пекине перед государственным банкетом, который состоялся 14 мая в честь президента США Дональда Трампа. По данным издания, охранники, «похоже, указывают на то, что на костюме Бессента нет значка, который, вероятно, служил пропуском или разрешением на вход». После короткого разговора помощники вручили Бессенту какой-то предмет и его пропустили в здание.
Daily Beast сообщает, что в тот же день произошла «аналогичная стычка», когда китайские охранники не позволили агенту секретной службы США с оружием войти в религиозный комплекс Храм Неба в Пекине.
Трамп назвал свой визит в Китай на минувшей неделе «крайне успешным». По словам американского лидера, сторонам удалось решить важные вопросы.