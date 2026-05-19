НАТО обсуждает операцию по сопровождению коммерческих судов в Ормузе
НАТО обсуждает возможность помощи коммерческим судам в проходе через заблокированный Ормузский пролив, если водный путь не будет открыт к началу июля. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного представителя альянса и дипломата одной из стран НАТО.
По словам источников, инициативу поддерживают несколько членов альянса, но пока она не получила необходимого единогласного одобрения. Вопрос может обсуждаться на встрече лидеров стран НАТО в Анкаре 7–8 июля.
Верховный главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич заявил, что для начала операции необходимо политическое решение. «Сначала должно быть политическое решение, а уже потом начнется формальное планирование», – сказал он.
Ранее союзники заявляли, что могут участвовать в обеспечении безопасности пролива только после прекращения боевых действий между США, Израилем и Ираном и при наличии широкой международной коалиции.
При этом пока неясно, каким образом НАТО сможет гарантировать безопасный проход судов через пролив. Предыдущая попытка США организовать такую операцию была прекращена спустя несколько дней после запуска.
17 мая Financial Times писало, что судоходные компании начали переходить на автомобильные перевозки на фоне блокировки Ормузского пролива. Издание отмечало, что грузовики могут заменить лишь малую часть пропускной способности крупных контейнеровозов и грузовых судов, которые ранее обслуживали Персидский залив через Ормузский пролив.
США начали блокаду Ормузского пролива в середине апреля, когда переговоры в Исламабаде не принесли результата. Несколько дней спустя Иран в одностороннем порядке открыл пролив для коммерческих судов, но США блокаду не сняли, из-за чего Тегеран вернул блокировку акватории. 2 мая президент США Дональд Трамп назвал американскую военно-морскую блокаду Ормузского пролива очень прибыльным делом и сравнил действия США с пиратством.