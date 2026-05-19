НАТО обсуждает операцию по сопровождению коммерческих судов в Ормузе

НАТО обсуждает возможность помощи коммерческим судам в проходе через заблокированный Ормузский пролив, если водный путь не будет открыт к началу июля. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного представителя альянса и дипломата одной из стран НАТО.