FT: судоходные компании переходят на грузовики из-за блокады Ормузского пролива
Судоходные компании начали переходить на автомобильные перевозки на фоне блокировки Ормузского пролива. Об этом пишет Financial Times (FT).
Крупнейшие компании, такие как MSC, Maersk, CMA-CGM и Hapag-Lloyd, открыли маршруты для грузоперевозок из портов на Красном море и в Оманском заливе. Наземные перевозки проходят из Янбу и Кинг-Абдаллы в Саудовской Аравии и Фуджейры в ОАЭ в порты Даммам в Саудовской Аравии, Басра в Ираке и Джебель-Али в ОАЭ.
FT отмечает, что грузовики могут заменить лишь малую часть пропускной способности крупных контейнеровозов и грузовых судов, которые ранее обслуживали Персидский залив через Ормузский пролив.
«Ежедневно по этому водному пути проходило лишь небольшое количество кораблей, тогда как до войны их число составляло около 135 в день», – пишет газета.
Генеральный директор Hapag-Lloyd Рольф Хаббен рассказал, что торговые потоки в регион Персидского залива сократились на 60–80%. Опрошенный FT юрист судоходной отрасли заявил, что порты вынуждены отдавать приоритет товарам первой необходимости, таким как продукты питания и медикаменты.
США начали блокаду Ормузского пролива в середине апреля, когда переговоры в Исламабаде не принесли результата. Несколько дней спустя Иран в одностороннем порядке открыл пролив для коммерческих судов, но США блокаду не сняли, из-за чего Тегеран вернул блокировку акватории. 2 мая президент США Дональд Трамп назвал американскую военно-морскую блокаду Ормузского пролива очень прибыльным делом и сравнил действия США с пиратством.
Как говорил «Ведомостям» младший научный сотрудник Института международных исследований (ИМИ) МГИМО Артем Адрианов в начале американо-иранской войны, в наиболее благоприятном положении среди стран Персидского залива с точки зрения возможности перенаправить нефть в обход Ормузского пролива находятся ОАЭ. В Фуджейре расположен большой нефтеналивной терминал, соединенный нефтепроводом с месторождениями в Абу-Даби. При этом его возможности ограничены, поскольку он рассчитан лишь на 1,5 млн барр. в сутки, в то время как ОАЭ экспортирует около 2,7–2,8 млн барр. в день.