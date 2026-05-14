Главная / Политика /

Иран упростил прохождение китайских судов через Ормузский пролив

Иран упростил прохождение китайских судов через Ормузский пролив, сообщает агентство Fars со ссылкой на информированный источник.

По его данным, власти Ирана разрешили проход ряду китайских судов через пролив при соблюдении протоколов иранского управления этим маршрутом. Проход начался с ночи 13 мая.

Источник сообщил, что решение было принято после переговоров министра иностранных дел Китая Ван И и китайского посла в Иране. По его словам, упрощение прохода связано с «глубокими отношениями» двух стран и их стратегическим партнерством.

14 мая Белый дом по итогам переговоров председателя КНР Си Цзиньпиня и американского президента Дональда Трампа сообщил, что Пекин выступает против милитаризации Ормузского пролива и любых попыток взимать плату за проход через него.

Согласно заявлению американской администрации, стороны согласились с тем, что Ормузский пролив должен оставаться открытым для обеспечения свободных поставок энергоресурсов. Кроме того, стороны якобы вместе были за то, чтобы Иран никогда не смог обладать ядерным оружием.

