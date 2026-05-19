Трамп намерен принять еще 10 000 белых фермеров из ЮАР
Президент РФ Дональд Трамп планирует в ближайшие месяцы принять в США еще 10 000 белых беженцев из ЮАР. Он добавил, что африканеры подвергаются дискриминации и преследованиям на родине. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на уведомление госдепартамента конгрессу.
Согласно документу, до конца финансового года в сентябре США готовы принять до 17 500 африканеров – белых южноафриканцев, происходящих преимущественно от голландских поселенцев. Изначально администрация планировала ограничиться 7500 человек, но позже заявила, что «непредвиденные события в ЮАР создали чрезвычайную ситуацию с беженцами».
В госдепартаменте утверждают, что риторика южноафриканских властей и политических партий направлена против африканеров. Ведомство сослалось на заявления президента ЮАР Сирила Рамафосы и других политиков страны.
Трамп ранее неоднократно обвинял власти ЮАР в неспособности остановить нападения на белых фермеров. Во время встречи с Рамафосой в Овальном кабинете в прошлом году американский президент продемонстрировал видео с лозунгом «убей фермера», исполненным ультралевым политиком.
При этом южноафриканские эксперты заявляют, что доказательств систематических преследований белых по расовому признаку нет, хотя высокий уровень преступности затрагивает фермеров всех рас. Рамафоса ранее подчеркивал, что власти страны «категорически против» подобных призывов и это «не является политикой правительства».