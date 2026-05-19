Трамп намерен принять еще 10 000 белых фермеров из ЮАР

Президент РФ Дональд Трамп планирует в ближайшие месяцы принять в США еще 10 000 белых беженцев из ЮАР. Он добавил, что африканеры подвергаются дискриминации и преследованиям на родине. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на уведомление госдепартамента конгрессу.