Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
RTKM53,07-0,15%CNY Бирж.10,351-2,46%IMOEX2 663,48-0,18%RTSI1 176,92+1,3%RGBI119,15-0,14%RGBITR781,7-0,11%
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Трамп намерен принять еще 10 000 белых фермеров из ЮАР

Ведомости

Президент РФ Дональд Трамп планирует в ближайшие месяцы принять в США еще 10 000 белых беженцев из ЮАР. Он добавил, что африканеры подвергаются дискриминации и преследованиям на родине. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на уведомление госдепартамента конгрессу.

Согласно документу, до конца финансового года в сентябре США готовы принять до 17 500 африканеров – белых южноафриканцев, происходящих преимущественно от голландских поселенцев. Изначально администрация планировала ограничиться 7500 человек, но позже заявила, что «непредвиденные события в ЮАР создали чрезвычайную ситуацию с беженцами».

В госдепартаменте утверждают, что риторика южноафриканских властей и политических партий направлена против африканеров. Ведомство сослалось на заявления президента ЮАР Сирила Рамафосы и других политиков страны.

Трамп обрушился на ЮАР за отъем земель у белых фермеров

Политика / Международные новости

Трамп ранее неоднократно обвинял власти ЮАР в неспособности остановить нападения на белых фермеров. Во время встречи с Рамафосой в Овальном кабинете в прошлом году американский президент продемонстрировал видео с лозунгом «убей фермера», исполненным ультралевым политиком.

При этом южноафриканские эксперты заявляют, что доказательств систематических преследований белых по расовому признаку нет, хотя высокий уровень преступности затрагивает фермеров всех рас. Рамафоса ранее подчеркивал, что власти страны «категорически против» подобных призывов и это «не является политикой правительства».

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её