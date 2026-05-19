Латвия выразила протест РФ после сообщения СВР о подготовке атак с ее территории
МИД Латвии вызвал временного поверенного в делах России Дмитрия Касаткина и выразил ему протест после заявления Службы внешней разведки России (СВР) о подготовке Киевом ударов по РФ с территории республики. Об этом сообщили в латвийском внешнеполитическом ведомстве.
В МИД Латвии заявили, что информация российской стороны основана на «ложных обвинениях», которые, по мнению Риги, уже высказывались до этого.
В ходе встречи российскому дипломату также передали официальную ноту протеста. В ведомстве утверждают, что Латвия не давала согласия на использование своей территории в интересах Украины и считает заявления российской стороны дезинформацией.
19 мая СВР сообщила, что Киев готовит серию террористических ударов по тыловым регионам России с территории Латвии. По данным российской разведки, в республику были направлены военнослужащие сил беспилотных систем ВСУ, размещенные на пяти военных базах.
В СВР также заявили, что выбор стран Прибалтики связан с намерением сократить время подлета беспилотников до целей и повысить эффективность атак.
При этом в российской разведке утверждали, что современные средства позволяют определять координаты запуска беспилотников, а «координаты центров принятия решений на латвийской территории хорошо известны». Также в СВР отмечали, что Киев убедил Ригу дать согласие на операцию, несмотря на опасения латвийской стороны ответных последствий.