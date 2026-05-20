Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,467+1,13%VEON-RX63,5+0,95%CHKZ16 950-0,29%IMOEX2 641,78-0,81%RTSI1 167,33-0,81%RGBI119,12-0,07%RGBITR781,73-0,03%
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Путин: Россия останется надежным поставщиком энергоресурсов для Китая

Ведомости

Россия на фоне кризиса на Ближнем Востоке остается надежным поставщиком энергоресурсов для Китая, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе заявления для прессы по итогам российско-китайских переговоров.

Он отметил, что сотрудничество двух стран в области энергетики очень активное. Россия, по его словам, является одним из крупнейших экспортеров в КНР нефти, природного газа, включая сжиженный газ, и угля.

«Мы, конечно, готовы и далее надежно обеспечивать бесперебойные поставки всех этих видов топлива», – сказал Путин.

В Пекине состоялись расширенные переговоры Путина и Си Цзиньпина: главное

Политика / Международные отношения

Российский лидер и председатель КНР Си Цзиньпин по результатам переговоров в Пекине подписали совместное заявление об укреплении партнерства и углублении российско-китайских отношений. По итогам переговоров лидеров в узком и расширенном составах планируется подписание около 40 документов.

19 мая начался официальный визит Путина в Китай. Центральная программа визита проходит 20 мая. В российскую делегацию вошли вице-премьеры, министры, губернаторы и представители бизнеса.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её