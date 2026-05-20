Путин: Россия останется надежным поставщиком энергоресурсов для Китая
Россия на фоне кризиса на Ближнем Востоке остается надежным поставщиком энергоресурсов для Китая, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе заявления для прессы по итогам российско-китайских переговоров.
Он отметил, что сотрудничество двух стран в области энергетики очень активное. Россия, по его словам, является одним из крупнейших экспортеров в КНР нефти, природного газа, включая сжиженный газ, и угля.
«Мы, конечно, готовы и далее надежно обеспечивать бесперебойные поставки всех этих видов топлива», – сказал Путин.
Российский лидер и председатель КНР Си Цзиньпин по результатам переговоров в Пекине подписали совместное заявление об укреплении партнерства и углублении российско-китайских отношений. По итогам переговоров лидеров в узком и расширенном составах планируется подписание около 40 документов.
19 мая начался официальный визит Путина в Китай. Центральная программа визита проходит 20 мая. В российскую делегацию вошли вице-премьеры, министры, губернаторы и представители бизнеса.