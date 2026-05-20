OZON4 159-1,15%CNY Бирж.10,465+1,1%IMOEX2 636,63-1,01%RTSI1 170,66-0,53%RGBI119,17-0,03%RGBITR782,030%
Инженер Пэн подарил Путину фарфор из провинции Хунань

Инженер из КНР Пэн Пай, который впервые встретился с президентом России Владимиром Путиным будучи ребенком, подарил главе российского государства фарфор из провинции Хунань. Об этом пишет «РИА Новости».

«Это лилинский фарфор, который при жизни Мао Цзэдуна как раз делался по его заказу», – сказал Пэн Путину.

Российский лидер с наилучшими пожеланиями поблагодарил Пэна за подарок.

Путин впервые встретился с Пэном в ходе своего визита в Китай в 2000 г. В рамках нынешнего визита Путин и Пэн поговорили о студенческой жизни в Москве. По словам Пэна, важная часть его жизни прошла в России. Он назвал Москву своим вторым домом.

Пэн Пай окончил магистратуру в Московском автомобильно-дорожном государственном техническом университете (МАДИ) в 2013 г. После выпуска из вуза он вернулся в Китай. Сейчас Пэн работает инженером муниципальной компании «Хунаньская строительная инвестиционная группа».

