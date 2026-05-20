Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
ZAYM147,7-0,27%CNY Бирж.10,465+1,1%IMOEX2 636,64-1,01%RTSI1 170,67-0,53%RGBI119,17-0,03%RGBITR782,030%
Главная / Политика /

Силы ПВО сбили 94 украинских беспилотника за пять часов

Ведомости

Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 94 украинских беспилотника самолетного типа над регионами России. Атаки были отражены с 9:00 мск до 14:00 мск, сообщает Минобороны РФ.

За пять часов российские военные поразили воздушные цели в Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Нижегородской, Новгородской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областях, Московском регионе, Краснодарском и Ставропольском краях, а также в Крыму и над акваторией Азовского моря.

20 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал угрозы президента Украины Владимира Зеленского нанести удар по Москве дальнобойными ракетами. По его словам, главное на фоне этих заявлений – принимать меры. «У меня нет никаких сомнений, что наши военные так и делают», – отметил представитель Кремля.

19 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил в видеообращении, что утвердил планы ударов по российской территории на июнь. По его словам, Киев будет наращивать поставки в войска беспилотников и наземных роботов.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте