Силы ПВО сбили 94 украинских беспилотника за пять часов

20 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал угрозы президента Украины Владимира Зеленского нанести удар по Москве дальнобойными ракетами. По его словам, главное на фоне этих заявлений – принимать меры. «У меня нет никаких сомнений, что наши военные так и делают», – отметил представитель Кремля.