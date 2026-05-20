Силы ПВО сбили 94 украинских беспилотника за пять часов
Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 94 украинских беспилотника самолетного типа над регионами России. Атаки были отражены с 9:00 мск до 14:00 мск, сообщает Минобороны РФ.
За пять часов российские военные поразили воздушные цели в Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Нижегородской, Новгородской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областях, Московском регионе, Краснодарском и Ставропольском краях, а также в Крыму и над акваторией Азовского моря.
20 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал угрозы президента Украины Владимира Зеленского нанести удар по Москве дальнобойными ракетами. По его словам, главное на фоне этих заявлений – принимать меры. «У меня нет никаких сомнений, что наши военные так и делают», – отметил представитель Кремля.
19 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил в видеообращении, что утвердил планы ударов по российской территории на июнь. По его словам, Киев будет наращивать поставки в войска беспилотников и наземных роботов.