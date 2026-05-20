Песков ответил на угрозы Зеленского ударить ракетами по Москве
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о намерении нанести удар по Москве дальнобойными ракетами. Представитель Кремля подчеркнул, что главное на фоне этих заявлений – принимать меры.
«У меня нет никаких сомнений, что наши военные так и делают, чтобы минимизировать риски, прежде всего, для наших людей и для наших объектов инфраструктуры», – заявил Песков.
19 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил в видеообращении в своем Telegram-канале, что утвердил планы ударов по российской территории на июнь. Он также отметил, что Киев будет наращивать поставки в войска беспилотников и наземных роботов.
4 мая Зеленский на открытии VIII саммита Европейского политического сообщества в Ереване пригрозил ударом дронами по параду Победы в Москве, который состоялся 9 мая.
Минобороны РФ заявило, что в случае атак нанесет «ответный массированный ракетный удар по центру Киева». В сообщении подчеркивается, что Россия, несмотря на имеющиеся возможности, по гуманитарным соображениям от таких действий ранее воздерживалась.
6 мая официальный представитель российского МИДа Мария Захарова призвала власти зарубежных стран эвакуировать из Киева своих дипломатов и указала на неотвратимость нанесения ВС РФ ответного удара по украинской столице в случае атак на столицу России.