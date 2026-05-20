Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,471+1,16%CHMK3 950-0,25%MGTS1 680-0,71%IMOEX2 637,25-0,98%RTSI1 170,94-0,51%RGBI119,17-0,03%RGBITR782,04+0,01%
Главная / Политика /

Дерипаска не смог оценить, сколько денег делегация РФ «увезет домой» из Китая

Ведомости

Бизнесмен Олег Дерипаска не смог ответить на вопрос журналиста «Первого канала» о том, сколько миллиардов долларов он «увезет домой» из Китая по итогам визита российской делегации во главе с президентом Владимиром Путиным.

«Так быстро сосчитать не удастся. Дело не в миллиардах, дело в тех проектах, которые можно будет совместно делать. И не только в Китае, и не только в России, но и в третьих странах», – заявил Дерипаска (цитата по «Коммерсанту»).

Председатель КНР Си Цзиньпин по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что товарооборот между Россией и Китаем за январь – апрель 2026 г. вырос на 20%. Китайский лидер отметил рост товарооборота, несмотря на непростые внешние условия.

Читайте также:Шувалов заявил о расширении инвестиционного сотрудничества России и Китая
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте