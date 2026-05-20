Дерипаска не смог оценить, сколько денег делегация РФ «увезет домой» из Китая
Бизнесмен Олег Дерипаска не смог ответить на вопрос журналиста «Первого канала» о том, сколько миллиардов долларов он «увезет домой» из Китая по итогам визита российской делегации во главе с президентом Владимиром Путиным.
«Так быстро сосчитать не удастся. Дело не в миллиардах, дело в тех проектах, которые можно будет совместно делать. И не только в Китае, и не только в России, но и в третьих странах», – заявил Дерипаска (цитата по «Коммерсанту»).
Председатель КНР Си Цзиньпин по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что товарооборот между Россией и Китаем за январь – апрель 2026 г. вырос на 20%. Китайский лидер отметил рост товарооборота, несмотря на непростые внешние условия.