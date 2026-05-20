OZON4 210+0,06%CNY Бирж.00%IMOEX2 663,48-0,18%RTSI1 176,92+1,3%RGBI119,20%RGBITR782,22+0,03%
Главная / Инвестиции /

Шувалов заявил о расширении инвестиционного сотрудничества России и Китая

Ведомости

Российская корпорация ВЭБ.РФ активно расширяет сотрудничество с Китаем и выступает «единым окном» для иностранных инвестиций в российскую экономику. Об этом заявил глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов «на полях» официального визита президента России Владимира Путина в Китай. 

По словам Шувалова, по поручению Путина на базе ВЭБ.РФ создана единая система поддержки и сопровождения российских и зарубежных инвестиционных проектов. «Китайская Народная Республика – наш ключевой партнер», – подчеркнул глава ВЭБ.РФ.

В портфеле госкорпорации находится множество проектов с возможным участием китайских партнеров. Приоритетными направлениями сотрудничества названы нефтегазовая и химическая промышленность, строительство, лесопереработка и создание логистических центров.

Накануне российско-китайских переговоров делегация ВЭБ.РФ провела встречи с представителями китайского бизнеса, заинтересованными в совместных инвестиционных проектах. Особое внимание стороны уделяют технологическому сотрудничеству. В частности, рассматриваются совместные проекты в области фотоники и производства оптоволоконных лазеров. По оценке ВЭБ.РФ, создание совместных производств позволит увеличить экспорт российской высокотехнологичной продукции не только в Китай, но и на мировые рынки.

Одним из потенциальных проектов может стать создание на базе Сколково механизма полного цикла российско-китайского технологического сотрудничества – от отбора решений и пилотирования до локализации технологий и совместных разработок.

Отдельным направлением сотрудничества станет образование. ВЭБ.РФ, в структуру которого входит издательство «Просвещение», рассчитывает вывести современные образовательные продукты на китайский рынок. Шувалов напомнил, что 2026 и 2027 гг. объявлены перекрестными годами образования России и Китая, а китайский язык уже включен в систему ЕГЭ и федеральные образовательные программы.

ВЭБ.РФ также сообщил о росте торгово-экономического сотрудничества с Китаем. При поддержке Российского экспортного центра (РЭЦ) в десяти регионах КНР открыто более 300 торговых точек с российской продукцией, включая шесть магазинов в Шанхае.

В 2025 г. поддержку РЭЦ получили почти на 70% больше российских компаний, работающих с китайскими партнерами, а общий объем поддержанных внешнеторговых контрактов превысил 627 млрд руб.

19 мая первый вице-премьер России Денис Мантуров заявил, что Россия и Китай ведут диалог по вопросам развития искусственного интеллекта и формируют совместную повестку в этой сфере. По словам Мантурова, между Минцифры России и профильными структурами КНР уже создана межведомственная рабочая группа.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь