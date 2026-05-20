Трамп исключил эскалацию с Кубой на фоне обвинений против Рауля Кастро
Президент США Дональд Трамп заявил, что не ожидает эскалации в отношениях с Кубой.
«Нет, эскалации не будет. Думаю, в этом нет необходимости. Посмотрите, там все разваливается», – сказал Трамп (цитата по Clash Report).
20 мая минюст США заявил, что бывшему лидеру Кубы Раулю Кастро грозит смертная казнь в США по делу о гибели четырех человек в 1996 г. В ведомстве объявили о рассекречивании обновленного обвинительного заключения против 94-летнего Кастро и еще пяти граждан Кубы, которых обвиняют в причастности к уничтожению двух гражданских самолетов организации Brothers to the Rescue над международными водами.
По версии следствия, 24 февраля 1996 г. кубинские военные истребители выпустили ракеты по двум безоружным самолетам Cessna, вылетевшим из Южной Флориды. В результате погибли четыре человека, включая трех граждан США.
16 мая The New York Times сообщала, что США могут применить в отношении Кастро «венесуэльский сценарий». Бывший президент Венесуэлы Николас Мадуро и его супруга были похищены и вывезены в США в январе, где против них выдвинули обвинения в «наркотерроризме», контрабанде наркотиков и хранении оружия.