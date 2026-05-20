Трамп исключил эскалацию с Кубой на фоне обвинений против Рауля Кастро

20 мая минюст США заявил, что бывшему лидеру Кубы Раулю Кастро грозит смертная казнь в США по делу о гибели четырех человек в 1996 г. В ведомстве объявили о рассекречивании обновленного обвинительного заключения против 94-летнего Кастро и еще пяти граждан Кубы, которых обвиняют в причастности к уничтожению двух гражданских самолетов организации Brothers to the Rescue над международными водами.