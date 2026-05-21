МИД КНР: отношения Пекина и Москвы по итогам визита Путина перешли на новый этап
По итогам визита президента РФ Владимира Путина в Пекин и переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином отношения двух стран вступили на новый этап, заявил официальный представитель МИД Китая Го Цзякунь.
«Главы двух государств достигли нового важного консенсуса по вопросам развития китайско-российских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства в новую эпоху», – сказал он (цитата по ТАСС).
Дипломат отметил, что за 30 лет статут связей России и Китая постоянно повышался и стал образцом новых отношений между ведущими державами.
Визит Путина в Пекин длился 19 и 20 мая. Президент России и председатель КНР приняли совместное заявление о дальнейшем укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия и совместную декларацию о становлении многополярного мира и международных отношений нового типа.