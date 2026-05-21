Президент Литвы: два дрона могли нарушить воздушное пространство страны

Ведомости

В воздушном пространстве Литвы, предположительно, находятся два беспилотника, заявил президент страны Гитанас Науседа.

«Истребители НАТО уже поднялись в воздух и готовы их уничтожить», – написал Науседа в своих соцсетях.

Пресс-служба минобороны Литвы сообщила, что в Утенском районе, пограничном с Латвией и Белоруссией, объявлен «красный» уровень воздушной тревоги из-за сигналов о возможном беспилотнике в воздушном пространстве.

Министерство иностранных дел Белоруссии ранее вызвало временного поверенного в делах Литвы Эрикаса Вилканецаса и выразило ему официальный протест из-за нарушения белорусской границы беспилотником, который, по утверждению Минска, прилетел с литовской территории.

