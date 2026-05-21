Зеленский пригрозил Минску последствиями, если тот вступит в конфликт с Киевом

Украинский президент Владимир Зеленский выступил с новыми угрозами в адрес властей Белоруссии после заявления президента республики Александра Лукашенко о намерении Минска оставаться вне конфликта на Украине.

Зеленский в Telegram-канале заявил, что Украина усиливает защиту северного направления, включая границу с Белоруссией, а также укрепляет фортификационные сооружения в Киевской и Черниговской областях.

По словам украинского лидера, Киев обладает возможностями для «превентивной работы» по территориям, откуда «может исходить угроза».

21 мая Лукашенко заявил, что Белоруссия не будет втянута в конфликт с Украиной, если против республики не будет совершена агрессия. По его словам, Минск не собирается вступать в конфликт на Украине, поскольку «в этом нет никакой необходимости – ни гражданской, ни военной». Белорусский лидер также отметил, что в случае нападения на территорию республики Москва и Минск будут «вместе защищать Отечество от Бреста до Владивостока».

