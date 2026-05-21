Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
RTSI1 185,63+1,14%RGBI119,34+0,14%CNY Бирж.10,435-0,24%IMOEX2 664,29+0,91%RGBITR783,33+0,16%
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Посольство РФ потребовало от США гуманности к выданным Болгарией россиянам

Ведомости

Посольство России в США направило в Госдепартамент США официальную ноту с требованием обеспечить россиянам Сергею Ивину и Олегу Ольшанскому надлежащие условия содержания в тюрьме в штате Флорида. Об этом сообщил пресс-секретарь дипмиссии Андрей Бондарев, передает ТАСС.

По его словам, российская сторона требует соблюдения международных норм и американского законодательства, включая гуманное обращение, адекватное питание и предоставление необходимой медицинской помощи.

Бондарев отметил, что Ивин и Ольшанский были экстрадированы из Болгарии по запросу американских властей по обвинению в нарушении законодательства США в области экспортного контроля. В настоящее время они содержатся в тюрьме округа Орандж во Флориде.

В посольстве добавили, что поддерживают постоянный контакт с россиянами и их адвокатами, а также продолжают оказывать им консульско-правовую помощь.

Как уточнил Бондарев, 13 мая суд удовлетворил ходатайство защиты о переносе рассмотрения дела по существу. Первое заседание коллегии присяжных с участием Ивина и Ольшанского состоится не ранее 1 сентября 2026 г.

В декабре 2025 г. Ольшанского и Ивина арестовали в аэропорту Софии по запросу США. Болгарский суд одобрил экстрадицию россиян. Они были выданы американской стороне 26 марта.

Прокуратура США потребовала конфисковать у Ольшанского и Ивина по меньшей мере $350 млн по делу о предполагаемом обходе американских санкций и отмывании денег. Согласно материалам, требуемые деньги «представляют собой доходы от преступлений и сумму, фигурирующую в этих преступлениях». По документам, обвинение связывает эту сумму со схемой поставок металлопродукции. По версии следствия, компания из Орландо перевела более $350 млн структурам, связанным с находящимися под санкциями США лицам.

3 апреля «РИА Новости» сообщали, что Ивину и Ольшанскому, экстрадированным из Болгарии в США, может угрожать до 40 лет тюрьмы и крупные штрафы. По данным агентства, по обвинению в сговоре с целью обхода санкций США Ивину и Ольшанскому может грозить до 20 лет и до $1 млн штрафa каждому. По обвинению в сговоре для отмывания денег им может грозить срок до 20 лет и штраф до $500 000 или в размере «суммы, не превышающей сумму средств, вовлеченных в предполагаемое преступление, более чем в два раза».

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте