Посольство РФ потребовало от США гуманности к выданным Болгарией россиянам
Посольство России в США направило в Госдепартамент США официальную ноту с требованием обеспечить россиянам Сергею Ивину и Олегу Ольшанскому надлежащие условия содержания в тюрьме в штате Флорида. Об этом сообщил пресс-секретарь дипмиссии Андрей Бондарев, передает ТАСС.
По его словам, российская сторона требует соблюдения международных норм и американского законодательства, включая гуманное обращение, адекватное питание и предоставление необходимой медицинской помощи.
Бондарев отметил, что Ивин и Ольшанский были экстрадированы из Болгарии по запросу американских властей по обвинению в нарушении законодательства США в области экспортного контроля. В настоящее время они содержатся в тюрьме округа Орандж во Флориде.
В посольстве добавили, что поддерживают постоянный контакт с россиянами и их адвокатами, а также продолжают оказывать им консульско-правовую помощь.
Как уточнил Бондарев, 13 мая суд удовлетворил ходатайство защиты о переносе рассмотрения дела по существу. Первое заседание коллегии присяжных с участием Ивина и Ольшанского состоится не ранее 1 сентября 2026 г.
В декабре 2025 г. Ольшанского и Ивина арестовали в аэропорту Софии по запросу США. Болгарский суд одобрил экстрадицию россиян. Они были выданы американской стороне 26 марта.
Прокуратура США потребовала конфисковать у Ольшанского и Ивина по меньшей мере $350 млн по делу о предполагаемом обходе американских санкций и отмывании денег. Согласно материалам, требуемые деньги «представляют собой доходы от преступлений и сумму, фигурирующую в этих преступлениях». По документам, обвинение связывает эту сумму со схемой поставок металлопродукции. По версии следствия, компания из Орландо перевела более $350 млн структурам, связанным с находящимися под санкциями США лицам.
3 апреля «РИА Новости» сообщали, что Ивину и Ольшанскому, экстрадированным из Болгарии в США, может угрожать до 40 лет тюрьмы и крупные штрафы. По данным агентства, по обвинению в сговоре с целью обхода санкций США Ивину и Ольшанскому может грозить до 20 лет и до $1 млн штрафa каждому. По обвинению в сговоре для отмывания денег им может грозить срок до 20 лет и штраф до $500 000 или в размере «суммы, не превышающей сумму средств, вовлеченных в предполагаемое преступление, более чем в два раза».