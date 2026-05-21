Посольство РФ потребовало от США гуманности к выданным Болгарией россиянам

3 апреля «РИА Новости» сообщали, что Ивину и Ольшанскому, экстрадированным из Болгарии в США, может угрожать до 40 лет тюрьмы и крупные штрафы. По данным агентства, по обвинению в сговоре с целью обхода санкций США Ивину и Ольшанскому может грозить до 20 лет и до $1 млн штрафa каждому. По обвинению в сговоре для отмывания денег им может грозить срок до 20 лет и штраф до $500 000 или в размере «суммы, не превышающей сумму средств, вовлеченных в предполагаемое преступление, более чем в два раза».