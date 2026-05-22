МИД РФ заявил, что удар по колледжу в Старобельске не мог быть случайным
Все виновные в атаке вооруженных сил Украины на колледж в Старобельске в ЛНР будут установлены и понесут неотвратимое наказание, заявили в МИД России.
В ведомстве отметили, что совершенный удар не мог быть случайным. «Это была выдержанная в духе германских нацистов целенаправленная атака против гражданского населения. Никто из находившихся в здании не принимал и не мог принимать участия в боевых действиях, а рядом с колледжем нет никаких военных объектов», – говорится в сообщении на официальном сайте дипведомства.
В ночь на 22 мая украинские беспилотники атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа педагогического университета. По последним данным, погибли четыре человека, 39 пострадали, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте. Спасатели продолжают разбирать завалы, под которыми могут оставаться люди.
22 мая в ЛНР приостановили поиски под завалами общежития из-за угрозы повторной атаки. Число пострадавших при ударе ВСУ по общежитию выросло до 40 человек. Главное управление Следственного комитета ЛНР возбудило уголовное дело о теракте после украинской атаки на административные здания и общежитие Старобельского колледжа.