На выборы в Госдуму подали заявки 13 участников первого потока «Времени героев»

Целью программы «Время героев» является подготовка участников спецоперации для работы на руководящих должностях в органах власти. Программа реализуется Высшей школой госуправления РАНХиГС и мастерской управления «Сенеж». Создать такую программу в феврале 2024 г. предложил Владимир Путин во время послания Федеральному собранию. Первый поток обучения стартовал в конце 2025 г. Всего на участие в программе было подано более 44 000 заявок.