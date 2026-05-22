На выборы в Госдуму подали заявки 13 участников первого потока «Времени героев»
Из первого потока программы «Время героев» 13 участников подали документы на выборы в Госдуму, заявил член Высшего совета «Единой России», начальник главного штаба «Юнармии» Владислав Головин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле.
По его словам, полученные знания и практический опыт участия в программе помогли бойцам принять это решение.
«Мы, безусловно, будем, таких, как вы, поддерживать в ходе предвыборной кампании», – сказал Путин.
В ходе беседы с выпускниками первого потока президент также отметил, что именно такие люди должны быть в числе будущих руководителей в России.
Целью программы «Время героев» является подготовка участников спецоперации для работы на руководящих должностях в органах власти. Программа реализуется Высшей школой госуправления РАНХиГС и мастерской управления «Сенеж». Создать такую программу в феврале 2024 г. предложил Владимир Путин во время послания Федеральному собранию. Первый поток обучения стартовал в конце 2025 г. Всего на участие в программе было подано более 44 000 заявок.
По итогам единого дня голосования (ЕДГ) 2025 г. на выборах разных уровней победило 870 участников спецоперации. В течение трех лет депутатами от «Единой России» избрали почти 1500 ветеранов спецоперации, сообщал в апреле председатель партии, замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев. В этом году на праймериз «Единой России» на выборы подало заявки рекордное количество участников спецоперации – 1534 человека.