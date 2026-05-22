Путин назвал укрепление межнационального единства одной из важнейших задач

Президент РФ Владимир Путин назвал укрепление межнационального и межконфессионального единства России одной из важнейших задач. Об этом он заявил в ходе встречи с выпускниками первого потока программы «Время героев».
По его словам, Дагестан – один из ключевых субъектов страны на Кавказе с глубочайшими традициями. Путин отметил, что уроженцы республики достойно воюют в зоне спецоперации.
«И сейчас на командных должностях и просто в рядовых порядках у нас выходцы из республики показывают самые лучшие качества дагестанцев. Но и страна в целом старается ответить Дагестану тем же», – сказал президент.
Он также выразил надежду, что новое руководство региона и выпускники программы сделают все, чтобы людям, пострадавшим от наводнений, была оказана помощь.
30 апреля на встрече с представителями Дагестана президент РФ заявил, что в республике отражается все, что связано с этнической составляющей всей России.
4 мая Путин подписал указ о назначении Федора Щукина временно исполняющим обязанности главы Дагестана. Ранее занимавший этот пост Сергей Меликов ушел в отставку по собственному желанию.