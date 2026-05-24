Reuters: сделка с США требует утверждения совета нацбезопасности Ирана и Хаменеи
Меморандум о взаимопонимании между Ираном и США, если стороны достигнут окончательных договоренностей, должен будет пройти несколько этапов согласования внутри иранской политической системы. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на высокопоставленный источник в Тегеране.
По информации агентства, первым шагом станет рассмотрение документа Высшим советом национальной безопасности Ирана. Лишь после одобрения этим органом меморандум будет направлен верховному лидеру страны для принятия окончательного решения. Собеседник Reuters сказал, что меморандум о взаимопонимании передадут верховному лидеру аятолле Моджтабе Хаменеи для окончательного утверждения, если Высший совет национальной безопасности Ирана его одобрит.
Clash Report в соцсети X написал, что госсекретарь США Марко Рубио заявил о существенном прогрессе на переговорах с Ираном. По его словам, определенные подвижки уже есть, однако работа еще не завершена. Рубио выразил надежду, что уже в ближайшие часы поступят хорошие новости, в первую очередь касающиеся ситуации в Ормузском проливе и выстраивания дальнейшего переговорного процесса.
Президент США Дональд Трамп также заявлял, что мирное соглашение с Ираном по большей части урегулировано и в ближайшее время он объявит об этом.