Reuters: сделка с США требует утверждения совета нацбезопасности Ирана и Хаменеи

Clash Report в соцсети X написал, что госсекретарь США Марко Рубио заявил о существенном прогрессе на переговорах с Ираном. По его словам, определенные подвижки уже есть, однако работа еще не завершена. Рубио выразил надежду, что уже в ближайшие часы поступят хорошие новости, в первую очередь касающиеся ситуации в Ормузском проливе и выстраивания дальнейшего переговорного процесса.