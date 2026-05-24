Иностранные журналисты приехали в больницу с ранеными при атаке на Старобельск
Иностранные журналисты приехали в Луганскую Республиканскую клиническую больницу, где проходят лечение раненые при атаке ВСУ на Старобельск. Об этом сообщает «РИА Новости».
Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов сообщал, что все пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь в полном объеме. По его словам, лечение раненых сопровождается дополнительными консультациями специалистов федеральных медицинских центров в дистанционном формате.
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова также сообщила, что двое детей остаются в медорганизациях ЛНР после атаки ВСУ на Старобельск.
Украинские беспилотники атаковали колледж и общежитие Луганского педагогического университета 22 мая. В момент удара в здании находились 86 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. В результате атаки погиб 21 человек, пострадали 63 человека. Разрушения затронули как учебные аудитории, так и спальные помещения.
После того как постпред Латвии не признала факт нанесения удара по учебному заведению, МИД РФ принял решение отправить в ЛНР представителей иностранных СМИ. Более 50 журналистов из 19 стран прибыли в Старобельск, чтобы увидеть последствия удара вооруженных сил Украины по колледжу.