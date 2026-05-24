Силы ПВО за сутки сбили 320 украинских БПЛА самолетного типа
Силы ПВО в течение суток сбили 320 украинских беспилотников самолетного типа, семь управляемых авиационных бомб, шесть ракет реактивной системы залпового огня Vampire чешского производства. Об этом сообщает Минобороны.
В восточной части Черного моря силы Черноморского флота уничтожили безэкипажный катер ВСУ.
24 мая Минобороны сообщило о массированном ударе возмездия по военным целям на Украине. Российская армия использовала баллистические ракеты «Орешник», аэробаллистические ракеты «Искандер», гиперзвуковые аэробаллистические ракеты «Кинжал», крылатые ракеты «Циркон».
Применялись и крылатые ракеты различных типов базирования (воздушного, морского, наземного), и ударные БПЛА. В зону поражения попали объекты военного управления, авиабазы и предприятия оборонно-промышленного комплекса Украины.
В военном ведомстве также сообщили об улучшении позиций российских подразделений на ряде участков в зоне специальной военной операции. Группировки войск «Север» и «Южная» улучшили положение, подразделения «Запада» и «Центра» заняли более выгодные рубежи и позиции, а группировка «Восток» продолжила продвижение в глубину украинской обороны.