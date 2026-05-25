В минюсте США стрельбу у Белого дома назвали попыткой убийства президента
Секретная служба застрелила вооруженного мужчину, открывшего огонь у контрольно-пропускного пункта на Пенсильвания-авеню вечером 24 мая. В заявлении минюста инцидент квалифицирован как еще одно покушение на президента США Дональда Трампа, его семью и сотрудников администрации. Атака стала поводом вновь призвать суд отменить судебный запрет на строительство бального зала в Белом доме, сообщает ABC.
По данным полиции, нападавшим оказался 21-летний Насир Бест из Дандалка (штат Мэриленд). Сотрудники Секретной службы ликвидировали его ответным огнем. В результате инцидента также пострадал случайный прохожий, его состояние не уточняется.
В заявлении минюста, подписанном заместителем генпрокурора США Стенли Вудвордом, подчеркивается, что без защищенного бального зала крупные мероприятия «обречены на проведение в уязвимых палатках на Южной лужайке». В документе также впервые публично раскрываются некоторые детали строящегося объекта. Отмечается, что он будет оборудован пуленепробиваемыми стенами, «тяжелой стальной, защищенной от дронов крышей», а также «дронопортом и местом для снайперов на крыше».
В конце апреля подозреваемому в вооруженном нападении на ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома в отеле Washington Hilton были предъявлены обвинения. 25 апреля мужчина с дробовиком и пистолетом ворвался на КПП Секретной службы и ранил федерального сотрудника, после чего Трамп и члены его кабинета были вынуждены покинуть зал. Стрелку предъявлены три обвинения, включая покушение на убийство президента, ему грозит пожизненное заключение.