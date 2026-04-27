Подозреваемому в покушении на Трампа предъявили обвинения
Подозреваемому в стрельбе на ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома (WHCA) Коулу Аллену предъявлены три обвинения, включая покушение на убийство президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Fox News в соцсети Х.
Ему грозит пожизненное заключение, отмечает телеканал.
26 апреля мужчина с дробовиком, пистолетом и несколькими ножами ворвался на контрольно-пропускной пункт Секретной службы в отеле Washington Hilton, ранив федерального сотрудника, вынудив Трампа и членов его кабинета покинуть бальный зал.
После задержания Аллен признался правоохранителям, что хотел ликвидировать представителей администрации Трампа.