Политика

Делегация Минэкономики и МИД Японии прибыла в Россию с рабочим визитом

Глава бюро торговой политики министерства экономики, торговли и промышленности Японии Кацуеси Араи и замглавы департамента Европы МИД Японии Масаки Исикава прибыли с визитом в Россию. Об этом сообщил министр экономики, торговли и промышленности страны Ресэй Акадзава, его слова приводит Nikkei.

Министр пояснил, что поездка направлена «на поддержание коммуникации с точки зрения защиты активов японских компаний, работающих в России». Акадзава также отметил, что «нет намерений вести новое экономическое сотрудничество». Он добавил, что в прошлом власти уже «несколько раз в год направляли сотрудников для взаимодействия с российской стороной, и (этот визит) является частью этой практики».

В середине мая официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что российское внешнеполитическое ведомство не предлагало представителям Японии встреч для возобновления диалога и не получало предложений от Токио об их организации. Так дипломат прокомментировала заявления представителей японского правительства от 11–12 мая о том, что Москва якобы «зондирует возможности» налаживания контактов на высоком уровне. Захарова напомнила, что с февраля 2022 г. Япония присоединилась к санкциям против РФ и продолжает эту политику. Именно Токио, по ее словам, должен сделать первый шаг к пересмотру отношений.

11 мая генсекретарь кабмина Японии Минору Кихара сообщал, что правительство Японии не имеет конкретных планов по контактам с Россией по линии МИД, включая проведение встречи между главами внешнеполитических ведомств.

