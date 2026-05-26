Делегация Минэкономики и МИД Японии прибыла в Россию с рабочим визитом

В середине мая официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что российское внешнеполитическое ведомство не предлагало представителям Японии встреч для возобновления диалога и не получало предложений от Токио об их организации. Так дипломат прокомментировала заявления представителей японского правительства от 11–12 мая о том, что Москва якобы «зондирует возможности» налаживания контактов на высоком уровне. Захарова напомнила, что с февраля 2022 г. Япония присоединилась к санкциям против РФ и продолжает эту политику. Именно Токио, по ее словам, должен сделать первый шаг к пересмотру отношений.